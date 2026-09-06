Представлен мини-ПК AceMagic F7A с 64 ГБ ОЗУ

Компания AceMagic показала на выставке IFA 2026 компактный ПК F7A, который получила корпус с размерами 143:143:40 мм. Новинка оснащается 16-ядерным 16-поточным процессором Intel Core Ultra X7 358H c тактовой частотой до 4,8 ГГц, встроенным графическим ускорителем Intel Arc B390, 18 МБ кэша 3-го уровня и целевым энергопотреблением 65 Вт, поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 со скоростью до 8533 МТ/с, двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 2280 NVMe (один с поддержкой PCIe Gen 4 x4, а второй с PCIe Gen 5 x4), а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цены на конфигурации и дата начала продаж мини-ПК пока не объявлены.