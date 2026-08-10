Представлен мини-ПК Aoostar MACO-L 7735U

Компания Aoostar пополнила ассортимент компактных ПК моделью MACO-L 7735U, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 7735U с тактовой частотой до 4,75 ГГц и графическим адаптером Radeon 680M. Новинку также оснастили 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5, тремя слотами M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4х4, корпусом из алюминиевого сплава с использованием ЧПУ с габаритами 130:150:55 мм, сканером отпечатков пальцев, системой охлаждения с двумя медными тепловыми трубками и турбинным вентилятором, двумя портами USB-C со скоростью до 40 Гбит/с, двумя разъемами USB-A 10 Гбит/с и двумя USB-A 480 Мбит/с, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также разъемом OCuLink 4i с PCIe Gen4 для подключения внешней видеокарты. Цена ПК составляет эквивалент 400 долларов.

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