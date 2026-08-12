Представлен мини-ПК Minisforum M1 на Core i9-13900HX

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК новой конфигурацией модели M1, которая базируется на 24-ядерном 32-поточном процессоре Intel Core i9-13900HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц и встроенной графикой Intel UHD Graphics (32EU).

Новинка также характеризуется двумя слотами DDR4 SO-DIMM для ОЗУ, двумя разъемами M.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen4 ×4 для твердотельных накопителей, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, сетевым портом RJ45 на 2,5 Гбит/с, полнофункциональным разъемом USB-C на 10 Гбит/с, двумя портами USB-A на 10 Гбит/с и еще двумя USB-A со скоростью 480 Мбит/с, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 TMDS, а также тремя 3,5-мм аудиогнездами. Цена базовой конфигурации с 16 ГБ «оперативки» и SSD на 500 ГБ составила 600 долларов, а версия с 32 ГБ/1 ТБ обойдется в 800 долларов.