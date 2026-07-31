Представлен мини-ПК ASUS Mini PC VM31 на старых чипах

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini PC VM31, который основан на процессорах AMD Athlon Silver 10, Ryzen 3 30 и Ryzen 5 40. За этими названиями скрываются переименованные чипы линейки Mendocino с процессорными ядрами Zen 2 и встроенным графическим адаптером Radeon 610M. Athlon получил два ядра, модели Ryzen – четыре. Также ПК оснащаются 8 ГБ оперативной памяти, от 128 ГБ встроенной памяти, корпусом с размерами 135:115:35,8 мм, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, пятью портами USB-A, двумя разъемами USB-C, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также портом RJ45. Цены пока не объявлены.