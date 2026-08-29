Настольный ПК MSI Dark Knight Codex с RTX 5060 оценен в 990 долларов

Компания MSI пополнила ассортимент бюджетных настольных компьютеров моделью Dark Knight Codex, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen R7-4700LE на архитектуре Zen 2 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и TDP 65 Вт. Пользователь может выбирать из конфигураций с видеокартой AMD Radeon RX 6500 XT (4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и частота от 2310 МГц до 2815 МГц) и NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 ГБ видеопамяти GDDR7 на 128-битной шине, 3840 ядер CUDA и частота от 2280 МГц). ПК также оснащается 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем NVMe M.2 вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с башенным кулером с четырьмя тепловыми трубками и двумя ARGB-вентиляторами, корпусом MATX из стали SECC толщиной 0,6 мм и съемным пылевым фильтром. Цена конфигураций на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 620 и 990 долларов соответственно.