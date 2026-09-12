Представлен мини-ПК Ninkear Z1 на Ryzen AI Max+ 395

Компания Ninkear пополнила ассортимент компактных ПК моделью Z1, которая базируется на 16-ядерном 32-поточном чипе AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до от 3 ГГц до 5,1 ГГц, встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками и частотой до 2,9 ГГц, а также встроенным NPU с производительностью до 50 TOPS. Новинку также оснастили до 128 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ или 2 ТБ, а также блоком питания мощностью 240 Вт. Остальные параметры и дата начала продаж будут объявлены позже. Ориентировочная цена базовой конфигурации составляет 3000 евро. .

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