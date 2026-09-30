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Представлен мини-ПК Acemagic F9A Pro 495 с 192 ГБ ОЗУ

Компания Acemagic пополнила ассортимент компактных ПК моделью F9A, которая базируется 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 с тактовой частотой до 5,2 ГГц, встроенной графикой Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и встроенным NPU производительностью 55 TOPS. Новинку также оснастили 192 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-8533, из которых 160 ГБ можно выделить на нужды графики, твердотельным накопителем объемом 2 ТБ, корпусом из алюминиевого сплава с габаритами 158,5:158,5:81,5 мм и массой 1,4 кг, двумя слотами M.2 2280 с интерфейсом NVMe PCIe 4.0 ×4 суммарной вместимостью до 8 ТБ, портом USB4, интерфейсами DisplayPort, OCuLink и HDMI, разъемом USB-A, сетевым портом 2,5 Гбит/с, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена данной рабочей станции составляет 6500 долларов.

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