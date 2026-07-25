Представлен компактный ПК MSI PRO MAX EDGE AI+ на Ryzen AI Max+ 395

Компания MSI пополнила ассортимент компактных настольных компьютеров моделью PRO MAX EDGE AI+, которая базируется на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером Radeon 8060S и нейронным ускорителем AMD XDNA NPU производительностью до 50 TOPS в задачах ИИ. Новинку также оснастили до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-8000, до 96 ГБ из которых может выделяться на нужды встроенной графики, двумя слотами M.2 PCIe 4.0 x4 для NVMe SSD, алюминиевым корпусом объёмом 4 литра, системой охлаждения Frozr AI Pro с тремя вентиляторами и медным радиатором с тремя тепловыми трубками, двумя портами USB-A 10 Гбит/с, одним USB-C 40 Гбит/с с DisplayPort и 15-Вт зарядкой, ридером карт памяти SD 4.0 и 3,5-мм аудиогнездом спереди, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, двумя разъемами USB 2.0, одним USB-A 10 Гбит/с, одним USB-C 40 Гбит/с, сетевым портом RJ-45 2,5 Гбит/с и аудиогнездами сзади, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цены и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.

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