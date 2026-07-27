Представлен ПК-корпус AOC CG350B

Компания AOC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CG350B, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 28 долларов. Новинка характеризуется габаритами 386:275:335 мм, поддержкой материнских плата типоразмера M-ATX, графических адаптеров длиной до 350 мм, процессорных охладителей высотой до 160 мм, блока питания длиной до 200 мм, трех 2,5-дюймовых и одного 3,5-дюймового накопителей, двух 120-мм вентиляторов сверху, совместимых с жидкостным 240-мм охлаждением, одного 120-мм вентилятора сзади, двух 120-мм спереди и двух 120-мм снизу, изогнутой стеклянной панелью спереди и сбоку, крупной сетчатой решеткой, одним разъемом USB-A 3.0 и двумя портами USB-A 2.0.