Представлен мини-ПК Acemagic F9A с 128 ГБ ОЗУ

Компания Acemagic пополнила ассортимент компактных ПК моделью F9A, которая базируется на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и нейронным ускорителем (NPU) с производительностью в задачах ИИ до 50 TOPS, до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000, двумя слотами M.2 для твердотельным накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4., портом OCuLink (PCIe 4.0 x4) для подключения дискретной видеокарты, двумя разъемами USB4 и тремя USB Type-A 10 Гбит/с, интерфейсом HDMI 2.1, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, поддержкой Wi-Fi 7, ридером карт памяти SD, 3,5-мм аудиогнездом, настраиваемой RGB-подсветкой, выделенной кнопкой Copilot, микрофонами и двумя 2-Вт динамиками. Цены на конфигурации и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.