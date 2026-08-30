Представлен мини-ПК GMKtec EVO-X5 Pro на Ryzen AI Max+ PRO 495

Компания GMKtec предварительно представила компактный компьютер EVO-X5 Pro, который первым на рынке может получить новый Ryzen AI Max+ PRO 495. Подробности об этом мини-ПК будут объявлены через несколько дней в рамках выставки IFA 2026. Что касается Ryzen AI Max+ PRO 495, он характеризуется 16 производительными ядрами на архитектуре Zen 5, 32 потоками, тактовой частотой до 5,2 ГГц (на 100 МГц выше, чем у предыдущего поколения Ryzen AI Max+ 395), встроенным графическим адаптером Radeon 8065S (16 вычислительных блоков RDNA 3.5) с частотой до 3,0 ГГц, встроенным нейронным блоком XDNA 2 с производительностью до 55 TOPS и поддержкой до 192 ГБ унифицированной оперативной памяти LPDDR5X-8533.

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