Мини-ПК Minisforum MS-03 c 128 ГБ ОЗУ выходит в продажу

Компания Minisforum объявила, что продажи мини-ПК MS-03 стартуют 23 июля. Цены на конфигурации производитель пока не назвал. Напомним, что новинка характеризуется 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 386H (Panther Lake) с тактовой частотой до 4,9 ГГц и энергопотреблением до 80 Вт, встроенным нейронным процессором с производительностью 50 TOPS и встроенной графикой на 40 TOPS, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-7200, тремя слотами M.2 (два с интерфейсом PCIe 5.0), адаптером M.2–U.2 для корпоративного твердотельного накопителя вместимостью до 15 ТБ, слотом PCIe x16 (PCIe 4.0 x4), возможностью установить низкопрофильный дискретный графический адаптер мощностью до 75 Вт, двумя портами 10GbE SFP+, разъемами 10GbE и 2,5GbE RJ-45, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, двумя портами USB4 с поддержкой DisplayPort 2.1, интерфейсом HDMI 2.1 и четырьмя разъемами USB-A, поддержкой Intel vPro для удалённого администрирования и системой охлаждения с вентилятором и тремя тепловыми трубками.

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