Представлен мини-ПК Aoostar GEM10 на Ryzen AI 9 HX 370

Компания AOOSTAR пополнила ассортимент компактных ПК обновленной версией модели GEM10 370, которая основана на 12-ядерном 24-поточном APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 Strix с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 890M. Новинка также характеризуется версиями Ryzen 7 6800H, 7735H, 7840HS и 7940HS, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, трехслотовым SSD-накопителем 2280 PCI-E NVMe вместимостью 1 ТБ, разъемом OcuLink для подключения внешней видеокарты, алюминиевый корпусом CNC с габаритами 10,7:10,7:6 см и объемом 0,6 литра. Цена компьютера составляет 805 долларов.