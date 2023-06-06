Представлен мини-ПК Aoostar N1 Pro Mini

Китайская компания Aoostar пополнила ассортимент компактных мини-ПК моделью N1 Pro, которая имеет габариты 162:162:198 мм. Новинка характеризуется поддержкой двух 3,5-дюймовых накопителей, одного твердотельного средства хранения данных M.2 2280, двумя слотами памяти SODIMM, 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5500U с тактовой частотой до 4 ГГц и графическим адаптером Radeon RX Vega 7, поддержкой оперативной памяти DDR4-3200, двумя портами Ethernet (2,5GbE), интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB-C для подключения к мониторам, двумя разъемами USB 3.0 А и двумя USB 2.0 А, слотом для карты памяти microSD и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена на Aoostar N1 Pro Mini стартует с 350 долларов.

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