Представлен мини-ПК AtomMan HN149 с Core i9-14900HX

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью AtomMan HN149, которая может похвастаться нестандартно тонким корпусом. Новинка характеризуется размерами 396,5:236,4:32,5 мм, 24-ядерным процессором intel Core i9-14900HX с максимальной частотой 5,8 ГГц, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, системой охлаждения Cold Wave Pro с двумя вентиляторами и пятью медными тепловыми трубками, комплектным двухрежимным блоком питания мощностью до 280 Вт (режимы переключаются одним кликом), двумя слотами для оперативной памяти DDR5-5600 до 48 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью до 4 ТБ, портом RJ-45, интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-A, USB-C (Thunderbolt 4) и HDMI 2.1. Цена AtomMan HN149 будет объявлена 20 мая.

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