Представлен мини-ПК Beelink EQR5 на Ryzen 3 7330U

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК новой конфигурацией для модели EQR5, которая базируется на 4-ядерном 8-поточном процессоре AMD Ryzen 3 7330U с тактовой частотой до 4,3 ГГц, графикой Radeon RX Vega 6 до 1800 МГц и TDP 15 Вт. Новинку также оснастили системой охлаждения ZeroTech MSC 2.0, корпусом с габаритами 126:126:44,2 мм, 85-Вт встроенным блоком питания, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-3200, двумя разъемами M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 ×4, адаптерами Intel AX200 с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, портами USB-C и USB-A со скоростью до 10 Гбит/с и 3,5-мм аудиогнездом спереди, двумя гигабитными портами Ethernet, двумя разъемами USB-A, одним USB 2.0 и двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS сзади. Цена на мини-ПК стартует от 140 долларов.

Представлен мини-ПК Minisforum UM870 Plus на Ryzen 7 8745H…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров новой конфигурацией модели UM870 Plus, к…
Представлен мини-ПК GPD Box на Core Ultra X7 358H…
Компания GPD пополнила ассортимент компактных ПК моделью GPD Box, которая выходит в двух конфигурациях. П…
Мини-ПК Beelink EQi 304 оценен в 510 долларов …
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью EQi 304, которая базируется на новом 5-ядерн…
Представлен мини-ПК Lenovo Lecoo Cool 311…
Компания Lenovo пополнила ассортимент бизнес-ПК моделью Cool 311, которая основана на новых чипах Intel с…
Мини-ПК ASUS Ascent GX10 с 4 ТБ памяти оценили в 5500 доллар…
Компания ASUS пополнила ассортимент мини-ПК Ascent GX10 конфигурацией с твердотельным накопителем вместим…
Мини-ПК Minisforum Elite Mini M2 Air-304 появился в продаже…
Компания Minisforum выпустила в продажу компактный ПК Elite Mini M2 Air-304, который был представлен неде…
Представлен мини-ПК Minisforum M1 на Core i9-13900HX…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК новой конфигурацией модели M1, которая базируется…
Настольный ПК MSI Dark Knight Codex с RTX 5060 оценен в 990 …
Компания MSI пополнила ассортимент бюджетных настольных компьютеров моделью Dark Knight Codex, которая ба…
Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500
GAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклениемGAMEMAX T20 обзор, тесты и сборка корпуса с панорамным остеклением
Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпусОбзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус
Обзор, тесты и сборка корпуса Thermaltake View 390 AirОбзор, тесты и сборка корпуса Thermaltake View 390 Air
Formula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стеклаFormula Crystal U9 PE обзор, тесты и сборка корпуса со стенками из стекла
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor