Представлен мини-ПК Beelink EQR5 на Ryzen 3 7330U

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК новой конфигурацией для модели EQR5, которая базируется на 4-ядерном 8-поточном процессоре AMD Ryzen 3 7330U с тактовой частотой до 4,3 ГГц, графикой Radeon RX Vega 6 до 1800 МГц и TDP 15 Вт. Новинку также оснастили системой охлаждения ZeroTech MSC 2.0, корпусом с габаритами 126:126:44,2 мм, 85-Вт встроенным блоком питания, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-3200, двумя разъемами M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 ×4, адаптерами Intel AX200 с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, портами USB-C и USB-A со скоростью до 10 Гбит/с и 3,5-мм аудиогнездом спереди, двумя гигабитными портами Ethernet, двумя разъемами USB-A, одним USB 2.0 и двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS сзади. Цена на мини-ПК стартует от 140 долларов.