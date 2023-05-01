Представлен мини-ПК Beelink GTR7 Series

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью GTR7 Series, которая позиционируется производителем как игровая. Новинку оснастили 8-ядерными 16-поточными чипами AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 9 7940HS (Zen 4) и мощной интегрированной графикой Radeon 780M, которой может хватить даже для современных игр в разрешении Full HD на средних или минимальных настройках, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, слотами для двух твердотельных накопителей формата M.2, системой охлаждения Beelink Manage Super Control, двумя разъемами USB 2.0, тремя USB 3.2, двумя USB4, по одному интерфейсу HDMI, DisplayPort и USB-C, двумя портами RJ45 и размерами 168:120:48,5 мм. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.