Представлен мини-ПК Bestcom N100 Pro II

Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК Bestcom N100 Pro II, который совместим с операционной системой Windows 11 и системами на ядре Linux. Новинка также оснащается четырехъядерным процессором Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, слотом для 2,5-дюймового накопителя или SSD M.2 2280, активной системой охлаждения, слотом для модуля оперативной памяти SO-DIMM до 32 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя портами RJ-45 со скоростью 2,5 Гбит/с, интерфейсами HDMI и DP, разъемом USB-C, слотом для карты памяти microSD и пятью портами USB-A 3.2.