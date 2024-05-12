Представлен мини-ПК Bestcom N100 Pro II

Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК Bestcom N100 Pro II, который совместим с операционной системой Windows 11 и системами на ядре Linux. Новинка также оснащается четырехъядерным процессором Intel N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, слотом для 2,5-дюймового накопителя или SSD M.2 2280, активной системой охлаждения, слотом для модуля оперативной памяти SO-DIMM до 32 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя портами RJ-45 со скоростью 2,5 Гбит/с, интерфейсами HDMI и DP, разъемом USB-C, слотом для карты памяти microSD и пятью портами USB-A 3.2.

Корпус для систем среднего уровня. Обзор XPG Valor Storm…
Изучаемый сегодня корпус XPG Valor Storm представлен в белом и черном вариантах исполнения. Выполнен в ти…
Представлен мини-ПК Bestcom N100 Pro II…
Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК Bestcom N100 Pro II, который совместим с операционной …
Представлен мини-ПК Morefine M700S на китайском CPU Loongson…
Сетевые источники сообщают о релизе первого мини-ПК на базе китайского процессора Loongson 3A6000. Речь и…
Представлен мини-ПК Colorful CMNH01-12450…
Компания Colorful, которая известна по графическим адаптерам, объявила о выпуске своего первого мини-ПК C…
Мини-ПК Mechrevo imini Pro 820 получил 24 ГБ ОЗУ …
Компания Mechrevo пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью imini Pro 820, которая основана на…
Мини-ПК Mechrevo iminiG появился в продаже …
Компания Mechrevo выпустила в китайскую продажу мини-ПК iminiG, который оценен в 690 долларов. Новинка ос…
be quiet! представила корпус Dark Base Pro 901 White…
Сегодня компания be quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК, официально анонсировал сразу две б…
Представлен мини-ПК Machenike Mini GTX на Ryzen 9 7940HS…
Компания Machenike пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Mini GTX, которая основана на 8-я…
Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21
Обзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выборОбзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выбор
Корпус со стенками из стекла под игровые сборки. Обзор 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TКорпус со стенками из стекла под игровые сборки. Обзор 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-T
Обзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборкиОбзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборки
Корпус для систем среднего уровня. Обзор XPG Valor StormКорпус для систем среднего уровня. Обзор XPG Valor Storm
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor