Представлен мини-ПК Bmax B12 Power⁠ на Core Ultra 9 185H

Компания Bmax пополнила ассортимент компактных ПК моделью B12 Power, которая базируется на 16-ядерном 22-поточном процессоре Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графикой Intel Arc Graphics и нейропроцессором Intel AI Boost. Новинка также характеризуется корпусом с габаритами 126:112:52 мм и массой 390 граммов, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой от 4400 до 5600 МГц, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe NVMe вместимостью 1 ТБ, местом для дополнительного 2,5-дюймового накопителя, системой охлаждения с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками, двумя портами USB 3.2, двумя разъемами USB 2.0 и одним полнофункциональным USB Type-C, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, портом Ethernet (до 2,5 Гбит/с), поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена на ПК стартует от 800 долларов.