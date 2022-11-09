Представлен мини-ПК Chuwi CoreBox 4th

Компания Chuwi пополнила ассортимент мини-ПК моделью CoreBox 4th, которая основана на чипах Intel Core двенадцатого поколения. Новинка также характеризуется интерфейсами HDMI 2.0, Display Port 1.4 и Thunderbolt 4, адаптером WiFi 6E, поддержкой режима 4K с 60 к/c, 16 оперативной памяти стандарта LPDDR5 с частотой до 4800 МГц, габаритами 44:134:139 мм), функцией подачи питания мощностью 90 Вт на другие устройства, уровнем шума менее 20 дБ в обычных задачах и не более 35 дБ при серьезных нагрузках. CoreBox 4th появится в продаже уже в текущем месяце по цене в 400 долларов для первых покупателей.

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