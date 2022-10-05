Представлен мини-ПК ECS Liva Q3H

Компания ECS представила мини-ПК Liva Q3H, размеры которого равны 74:74:35 мм. Цена новинки пока не раскрывается, но, как утверждает производитель, старт продаж уже не за горами. Новинку оснастили 10-нанометровым 4-ядерным чипом Intel Pentium Silver N6000 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, графикой Intel UHD Graphics 32 EUs и TDP 6 Вт, тремя разъемами USB, двумя интерфейсами HDMI и одним портом RJ45. Предполагается, что компьютер также получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. В любом случае, остальные характеристики будут объявлены ближе к началу продаж.

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