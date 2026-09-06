Представлен мини-ПК FEVM FA80G с Ryzen 9 9950X3D и RTX 5090 Laptop

Китайский производитель FEVM пополнил ассортимент компактных ПК моделью FA80G, который получил корпус объемом 2,6 литра. Новинка интересна сочетанием настольных процессоров AMD Ryzen для сокета AM5 и мобильных видеокарт MVIDIA. Топовая конфигурация может похвастаться 16-ядерным 32-поточным чипом Ryzen 9 9950X3D с тактовой частотой до 5Ю7 ГГц и графическим адаптером GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти. Пользователи также могут выбирать версии с процессорами Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D, а также видеокартами GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ памяти и RTX 5080 Laptop с 16 ГБ памяти. Лимит энергопотребления процессоров здесь ограничен 90 Вт, а у графических адаптеров – 150 Вт. Охлаждается система четырьмя тепловыми трубками и системой с раздельным управлением тепловыми зонами. Цены на конфигурации пока не объявлены.