Представлен мини-ПК Framework Desktop

Компания Framework объявила о выпуске мини-ПК Framework Desktop, который получил корпус из переработанных компонентов с возможностью кастомизации передней панели. Корпус имеет габариты 96,8:205,5:226,1 мм и массу 3,1 кг. Новинку также оснастили 8-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max 385 c тактовой частотой до 5 ГГц или 16-ядерным Ryzen AI Max+ 395 с частотой до 5,1 ГГц, отдельным нейропроцессором с 32 вычислительными блоками и производительностью до 50 TOPS, 32, 64 или 128 ГБ ОЗУ LPDDR5x-8000, двумя слотами для твердотельных накопителей NVMe PCIe 4.0 M.2 вместимостью до 8 ТБ, системной платой форм-фактора Mini-ITX, множеством современных интерфейсов, системой охлаждения с кулерами Noctua и Cooler Master, а также радиатором с шестью медными тепловыми трубками и алюминиевыми рёбрами и 400-Вт блоком питания ATX 3.0. Компьютер появится в продаже в третьем квартале этого года по цене от 1100 долларов.