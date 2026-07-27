Представлен компьютер SignalRGB с 36 модулями памяти

Компания SignalRGB, известная ПО для управления RGB-подсветкой на компьютерах, представила «ПК из оперативной памяти». Эта экспериментальная новинка получила корпус, обклеенный 36 модулями памяти и 16 светодиодными лентами. Сразу отметим, что данная память нерабочая, однако подсветкой можно управлять через фирменное программное обеспечение. Сам ПК получил чип Intel Core Ultra 5, графическим адаптер NVIDAI GeForce RTX 5060, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8200 UDIMM от Patriot, твердотельный накопитель PCIe Gen4 SSD M.2 вместимостью 2 ТБ от Patriot, материнской платой B860 Mini-ITX и 750-Вт блоком питания. Компьютер будет разыгран в лотерее.