Игровой ПК HP Omen Pro на Ryzen 7 9800X3D оценен в 3430 долларов

Компания HP представила новую конфигурацию для своего игрового ПК HyperX Omen Pro, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 9800X3D с тактовой частотой до 5,2 ГГц, 96 МБ кэш-памяти третьего уровня за счет технологии 3D V-Cache и энергопотреблением 120 Вт. Новинка также оснащается видеокартой NVIDIA RTX 5070 Ti, 32 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 5.0 NVMe вместимостью 1 ТБ, 240-мм системой жидкостного охлаждения, четырьмя слотами для памяти суммарным объемом 128 ГБ, отсеком для 3,5-дюймового накопителя и двух накопителей M.2 2280, блоком питания на 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, модульным корпусом объемом 35 литров с панорамным окном и настраиваемой ARGB-подсветкой. Цена ПК на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 3430 долларов.