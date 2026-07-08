Игровой мини-ПК ASUS ROG GR70 появился в продаже

Компания ASUS выпустила в продажу игровой мини-ПК ROG GR70, который был представлен еще в начале года. Новинку оснастили 16-ядерными процессорами AMD Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX и Ryzen 9 8940HX, дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop и GeForce RTX 5060 Laptop, корпусом с размерами 282,4:187,7:56,5 мм и объемом менее трех литров, внешним блоком питания мощностью 330 Вт, фирменной системой охлаждения ROG QuietFlow с тремя вентиляторами и несколькими тепловыми трубками, а также предустановленной операционной системой Windows 11 Home. Пока доступны две конфигурации. Первая с Ryzen 9 9955HX, RTX 5070 Laptop, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ за 3500 евро. Второй с Ryzen 9 8940HX, RTX 5060 Laptop, 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и SSD на 1 ТБ за 2900 евро.

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