Представлен мини-ПК Minisforum NAB9S на Core i9-13900HK

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью NAB9S, который базируется на 14-ядерном чипе Intel Core i9-13900HK (Raptor Lake) с тактовой частотой до 5,4 ГГц и встроенной графикой Iris Xe Graphics. Новинку также оснастили 32 ГБ оперативной памяти DDR4 в двух слотах SO-DIMM, слотом M.2 PCIe 4.0 формата 2280 и местом для 2,5-дюймового накопителя или SSD с интерфейсом SATA, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами USB-C с поддержкой вывода изображения и несколькими разъемами USB-A. Barebone-комплект обойдется в 400 долларов, а конфигурация с 32 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ будет стоить 760 долларов.