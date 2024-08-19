Представлен мини-ПК GMKtec M7 на Ryzen 7 Pro 6850H

Сетевые источники сообщают о выходе на китайский рынок нового поколения компактного ПК GMKtec M7, который оценен в 260 долларов за версию без накопителя. Компьютер оснащается корпусом с размерами 132:125:58 мм, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 Pro 6850H с тактовой частотой до 4,7 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 680M, поддержкой двух твердотельным накопителей PCIe 4.0 2280, оперативной памяти DDR5 4800, интерфейсами Oculink для подключения внешнего графического ускорителя, двумя разъемами USB 4, двумя сетевыми портами 2.5G, двумя интерфейсами USB 3.2 и двумя USB 2.0, разъемами HDMI 2.1, DP 2.0, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 обойдется в 330 долларов, а версия на 32/512 ГБ – 370 долларов.