Представлен мини-ПК GMKtec NucBox M3S на Core 3 304

Компания GMKtec выпустила на китайский рынок компактный ПК NucBox M3S, который базируется на 5-ядерном 5-поточном процессоре Intel Core 3 304 с тактовой частотой до 4,3 ГГц и одноядерной графикой Intel Xe3 Graphics.

Новинку также оснастили 12 ГБ ОЗУ LPDDR5-5600, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen3 вместимостью 256 ГБ, корпусом с размерами 114:106:42,5 мм, двумя слотами M.2 2280 с поддержкой PCIe Gen4 ×2, адаптером Realtek RTL885 для беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя разъёмами USB-A (до 10 Гбит/с) на передней панели, портами USB-C на 40 Гбит/с и USB-A на 10 Гбит/с, дополнительным разъемом USB-A с пропускной способностью 480 Мбит/с, двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS, 3,5-мм аудиогнездом и сетевым портом RJ-45 на 2,5 Гбит/с на задней панели. Цена ПК составляет эквивалент 405 долларов.
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