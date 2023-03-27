Представлен мини-ПК Intel NUC 13 Pro

Компания Intel пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 13 Pro «Arena Canyon», которая базируется на чипах Core тринадцатого поколения. Новинка характеризуется форм-фактор 4x4, размерами 117:112 мм, высотой 37 или 54 мм в зависимости от варианта, чипами от 6-ядерного Core i3-1315U до 14-ядерного Core i7-1370P, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, двумя твердотельными накопителями, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами Thunderbolt 4 и тремя USB 3.2, а также по одному RJ45 (2.5Gb) и USB 2.0. Мини-ПК станет доступен для покупки в ближайшее время по цене от 340 долларов за Barebone-комплект.

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