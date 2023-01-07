Представлен мини-ПК MSI Cubi 5 12M

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Cubi 5 12M, которая получила корпус объемом 0,7 литра и размерами 124:124:53,7 мм. Новинка также характеризуется процессорами Intel U Core i3-1215U, Core i5-1235U или Core i7-1255U, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-3200 максимальным объемом 64 ГБ, одним твердотельным накопителем M.2 и одним 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом SATA, двумя разъемами RJ-45 (2,5 Gigabit и 1 Gigabit), двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A, разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, портами HDMI и DisplayPort, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также системой охлаждения с вентилятором.