Представлен мини-ПК MSI Cubi NJSL

Компания MSI пополнила ассортимент неттопов моделью Cubi N JSL, которая основана на чипах Intel Celeron N4500 или Intel Pentium N6000. Новинка характеризуется платой на системной логике Intel Jasper Lake PCH-LP, двумя слотами для оперативной памяти SO-DIMM DDR4-2933 до 16 ГБ, слотом M.2 с интерфейсами PCIe Gen3 x 2 и SATA, поддержкой одного 2,5-дюймового накопителя, портом Gigabit Ethernet, адаптером Intel AX201 или AC 9462, интерфейсами HDMI 1.4 и VGA, двумя разъемами USB 3.2 Gen2 и двумя USB 3.2 Gen1, кодеком Realtek ALC233, внешним блоком питания мощностью 45 Вт, а также объемом 0,57 литра в версии с SSD и 0,75 литра в варианте с HDD. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.