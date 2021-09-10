Представлен мини-ПК Minisforum EliteMini X500

Компания Minisforum представила ассортимент неттопов моделью EliteMini X500, которая получила гибридную платформу AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядерным CPU, работающим на частотах от 3,8 до 4,6 ГГц, 16 МБ кеш-памяти третьего уровня и графикой с восемью блоками Radeon RX Vega CU и частотой 2,0 ГГц. Новинка также характеризуется до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 в двух модулях SO-DIMM, поддержкой твердотельного накопителя типоразмера M.2 с интерфейсом PCIe 3.0, слотом M.2 2242 с интерфейсом SATA и поддержкой одного 2,5-дюймового устройства хранения данных, подключаемого к порту SATA, адаптером Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort, двумя портами Gigabit Ethernet, четырьмя разъемами USB 3.1 Gen2, слотом microSD, аудиоразъемами, размерами 154:153:62 мм и массой 980 граммов.

Версия с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценена в 960 долларов, с 32 ГБ ОЗУ – 1060 долларов, а с 64 ГБ – 1200 долларов.