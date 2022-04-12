Представлен мини-ПК Minisforum Elitemini TH60

Компания Minisforum пополнила ассортимент неттопов моделью Elitemini TH60, которая основана на аппаратной платформе Intel. Новинка характеризуется металлическим корпусом с размерами 182:177:36 мм, 6-ядерным 12-поточным чипом Core i5-11260H с тактовой частотой от 2.6 ГГц до 4.4 ГГц и графическим ускорителем Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ, слотом PCIe для второго SSD, активно системой охлаждения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth интерфейсами HDMI и DisplayPort, четырьмя портами USB 3.2, по одному USB 3.1, USB-C и RJ45, а также предустановленной ОС Windows 10 Pro. Цена ПК составляет 640 долларов, но сейчас он доступен за 540 долларов.

Представлены игровые мини-ПК Intel NUC 12 Extreme …
Представлены игровые мини-ПК Intel NUC 12 Extreme Компания Intel пополнила ассортимент мини-ПК модульной моделью ПК NUC 12 Extreme (Dragon Canyon), которая…
Представлен мини-ПК Minisforum B550 …
Представлен мини-ПК Minisforum B550 Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью B550, которая имеет размеры 158:166:67 …
Cooler Master представил новые корпусы HAF 500, MasterBox TD…
Cooler Master представил новые корпусы HAF 500, MasterBox TDCooler Master сегодня выпустил три новых корпуса. Знаменитая серия HAF (High Air Flow) возвращается с мод…
Представлена игровая консоль MSI MAG Trident S…
Представлена игровая консоль MSI MAG Trident SКомпания MSI пополнила ассортимент игровых приставок моделью MAG Trident S, которая, конечно, больше похо…
LIAN LI представила новый корпус A4-H2O…
LIAN LI представила новый корпус A4-H2OLIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий производитель корпусов и аксессуаров для ПК, объявляет о выпуске нов…
SilverStone выпускает пылевые фильтры FF145, FF146 и FF181 д…
SilverStone выпускает пылевые фильтры FF145, FF146 и FF181 дКомпания SilverStone выпускает пылевые фильтры FF145, FF146 и FF181 для корпусов. …
Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterBox 500 …
Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterBox 500 Компания Cooler Master представила компьютерный корпус MasterBox 500, который предназначен для создания и…
Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa T27 TG ARGB…
Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa T27 TG ARGBКомпания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Versa T27 TG ARGB, которая предназначена для …
Обзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровняОбзор Thermaltake TheDivider 500 TG Air (CA-1T4-00M1WN-02). Корпус для систем игрового уровня
Обзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панельюОбзор HIPER WG301 HUND. Игровой корпус с подсвечиваемой боковой панелью
Обзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторамиОбзор AeroCool Gladiator Duo. Корпус с управляемой подсветкой и тремя вентиляторами
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторамиОбзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor