Представлен мини-ПК Minisforum Elitemini TH60

Компания Minisforum пополнила ассортимент неттопов моделью Elitemini TH60, которая основана на аппаратной платформе Intel. Новинка характеризуется металлическим корпусом с размерами 182:177:36 мм, 6-ядерным 12-поточным чипом Core i5-11260H с тактовой частотой от 2.6 ГГц до 4.4 ГГц и графическим ускорителем Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ, слотом PCIe для второго SSD, активно системой охлаждения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth интерфейсами HDMI и DisplayPort, четырьмя портами USB 3.2, по одному USB 3.1, USB-C и RJ45, а также предустановленной ОС Windows 10 Pro. Цена ПК составляет 640 долларов, но сейчас он доступен за 540 долларов.