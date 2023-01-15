Представлен мини-ПК Minisforum HX99G

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью HX99G, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 9 6900HX c TDP 45 Вт и dGPU Radeon RX 6600M с TDP 100 Вт. Новинка характеризуется размерами 205:203:69 мм, системой охлаждения с двумя вентиляторами, радиатором и семью тепловыми трубками, жидким металлом в качестве термоинтерфейса, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя USB 4, поратми USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A, RJ-45 и Gigabit Ethernet, а также тремя USB 3.2 Gen 2 Type-A. Версия без памяти обойдется в 840 долларов, а топовый вариант с твердотельным накопителем на 1 ТБ и 64 ГБ оперативной памяти будет стоить 1200 долларов.