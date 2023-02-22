Представлен мини-ПК Minisforum MBG6 на Ryzen 7 5700X

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью MBG6. Новинка может похвастаться настольным чипом AMD Ryzen 7 5700X c 8 ядрами и 16 потоками, тактовой частотой до 4,6 ГГц и TDP 65 Вт. Данный чип не имеет встроенной графики, а потому в ПК используется дискретная видеокарта Radeon RX 6600M с 28 вычислительными блоками с 1792 потоковыми процессорами и тактовой частотой до 2177 МГц. Мини-ПК также характеризуется четырьмя вентиляторами, двумя слотами для оперативной памяти, слотом PCIe 3.0 для твердотельного накопителя и слотами для установки двух 2,5-дюймовых накопителей. Цена Minisforum MBG6 будет объявлена позже.