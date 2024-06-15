Представлен мини-ПК Minisforum MS-A1

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-A1, которая основана на процессорах AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G или Ryzen 5 7600. Новинка также характеризуется двумя слотами для оперативной памяти формата DDR5 SO-DIMM в сумме до 96 ГБ, поддержкой накопителя U.2 или четырех твердотельным накопителей M.2 NVMe, интерфейсом OCuLink (четыре линии PCIe 4.0) для подключения внешнего графического адаптера, двумя сетевыми портами 2,5 Гбит/с, одним интерфейсом HDMI 2.1 и одним DisplayPort 2.0, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A и двумя USB 2.0. Цены и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

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