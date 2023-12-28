Представлен мини-ПК Minisforum Mini WorkStation MS-01

Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК моделью Mini WorkStation MS-01, которая, понятно по названию, является рабочей станцией. Новинка оснащается корпусом с размерами 196:189:48 мм, чипами Intel Core i9-13900H, Core i5-12450H или Core i9-12900H, двумя портами 10G SFP+, тремя слотами для твердотельных накопителей формата M.2, слотом для накопителя формата U.2, двумя портами RJ45 2.5G, двумя разъемами USB4 и двумя USB 2.0, интерфейсом HDMI, четырьмя портами USB 3.2, системой охлаждения с двумя вентиляторами и слотом для дискретного графического адаптера.