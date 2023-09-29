Представлен мини-ПК Minisforum UM690S

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью UM690S, которая оценена в 350 долларов за Barebone-комплект. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 6900HX c тактовой частотой до 4,9 ГГц, встроенным графическим адаптером AMD Radeon 680M и TDP 45 Вт, четырьмя интерфейсами USB 3.2 Gen 2, по одному разъему USB4 и USB-C 3.2 Gen 2, портом RJ45 (2.5 GbE) и двумя интерфейсами HDMI.

Главной особенностью ПК можно назвать систему охлаждения, которая поделена на главный блок с вентилятором и тепловыми трубками, а также дополнительным радиатором для накопителя и еще двумя вентиляторами. Конфигурация с твердотельным накопителем и 32 ГБ оперативной памяти будет стоить 480 долларов.
Представлен игровой мини-ПК Thunderobot Mix Mini …
Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных игровых компьютеров моделью Mix Mini, которая получ…
Представлен бюджетный мини-ПК Chuwi HeroBox…
Компания Chuwi пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью HeroBox, которая оценена всего в 160 …
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-…
Сегодня мы рассмотрим детально корпус 1STPLAYER DK D3-B, выполненный в типоразмере Mini-Tower и позволяющ…
Обзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами д…
Сегодня мы детально изучим корпус Formula MANA, собрав в нем систему и проведя набор тестов. Выполнен он …
Представлен необычный мини-ПК Khadas Mind…
Компания Khadas пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mind, которую уже успели прозвать «портативно…
Мини-ПК Magnus EN374070C получил CPU Core i7-13700HX…
Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделями Magnus One ERP74070W и EN374070C, первая хара…
Представлен мини-ПК Minisforum UM690S…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью UM690S, которая оценена в 350 до…
Мини-ПК Thunderobot Thor Mix получил Core i9-13900H…
Известный игровыми ноутбуками китайский производитель Thunderobot представил десктопный ПК Thor Mix, кото…
Обзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентовОбзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентов
Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATXОбзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под mATX
Обзор Formula V-LINE 2052. Сбалансированный корпус для игровой и рабочей сборкиОбзор Formula V-LINE 2052. Сбалансированный корпус для игровой и рабочей сборки
Обзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборкиОбзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборки
Обзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выборОбзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выбор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor