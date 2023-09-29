Представлен мини-ПК Minisforum UM690S

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью UM690S, которая оценена в 350 долларов за Barebone-комплект. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 6900HX c тактовой частотой до 4,9 ГГц, встроенным графическим адаптером AMD Radeon 680M и TDP 45 Вт, четырьмя интерфейсами USB 3.2 Gen 2, по одному разъему USB4 и USB-C 3.2 Gen 2, портом RJ45 (2.5 GbE) и двумя интерфейсами HDMI.

Главной особенностью ПК можно назвать систему охлаждения, которая поделена на главный блок с вентилятором и тепловыми трубками, а также дополнительным радиатором для накопителя и еще двумя вентиляторами. Конфигурация с твердотельным накопителем и 32 ГБ оперативной памяти будет стоить 480 долларов.