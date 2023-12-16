Представлен мини-ПК Morefine M10

Компания Morefine пополнила ассортимент миниатюрных ПК моделью M10, которая может похвастаться компактностью и довольно неплохой производительностью. Итак, новинку оснастили корпусом с размерами 142:61:21 мм, массой 151 грамм, 6-ваттным 4-ядерным процессором Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тремя портами USB 3.2, двумя интерфейсами HDMI 2.0, разъемом RJ45 и портом USB-C для питания. ПК оценен на китайском рынке от 240 долларов.