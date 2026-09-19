Представлен мини-ПК Peladn WO5 на Core i5-13500H

Компания Peladn объявила о выходе новой конфигурации компактного ПК WO5, которая базируется на 12-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core i5-13500H с тактовой частотой от 2,6 ГГц до 4,7 ГГц, встроенной графикой Iris Xe Graphics с 80 исполнительными блоками и частотой до 1450 МГц, а также энергопотреблением до 45 Вт, двумя портами USB-A 3.2 Gen2 спереди, интерфейсом HDMI 2.0, 2,5-гигабитным разъемом Ethernet, двумя портами USB-A 3.2 Gen2, полнофункциональным интерфейсом USB-C и 3,5-мм аудиогнездом сзади. Версия без накопителя оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 405 долларов, а конфигурация с SSD на 512 ГБ обойдется в 475 долларов.

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