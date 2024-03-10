Представлен мини-ПК SZBOX FN60G

Сетевые источники сообщают о выходе в Китае мини-ПК SZBOX FN60G, который получил 2,5-литровый алюминиевый корпус в стиле Apple Mac Studio. Новинка также характеризуется поддержкой любого процессора Intel для сокета LGA1700 с TDP не более 100 Вт, дискретного графического адаптера (источник сообщает об уменьшенных вариантах NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX6600), двумя слотами для оперативной памяти DIMM DDR5 общим объемом до 64 ГБ и двумя разъемами M.2 для твердотельных накопителей. Модель системной платы не раскрывается. Цена SZBOX FN60G на Aliexpress составляет 745 долларов.