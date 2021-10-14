Представлен мини-ПК Simply NUC LLM2V5CYF

Компания Simply NUC представила неттоп LLM2V5CYF, который появится в продаже по цене от 790 долларов. Новинка оснащается 6-ядерным 12-поточным чипом AMD Ryzen V2516 с тактовой частотой от 2,1 до 3,95 ГГц, интегрированной графикой и значением TDP 10-25 Вт, до 64 ГБ ОЗУ DDR4, одним или двумя твердотельными накопителями в сумме до 16 ТБ, портом 2.5 GbE, беспроводным адаптером Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и возможностью подключения до четырех 4K-экранов, по одному разъему USB 3.2 Type-A Gen 2, USB 2.0 Type-A и COM, а также поддержкой операционных систем Windows 10, Windows IOT Enterprise, Ubuntu и Fedora.