Представлен мини-ПК Simply NUC Moonstone R9

Компания Simply NUC пополнила ассортимент компактных ПК моделью Moonstone R9 (CBM3r9MS), которая получила корпус с форм-фактором 4х4 и размерами 117:112:54 мм.

Новинка также характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 7940HS с тактовой частотой до 5,2 ГГц и мощной графикой Radeon 780M, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, до двух твердотельным накопителей вместимостью по 8 ТБ, одним разъемом USB4, тремя портами USB-C 3.2, одним USB 2.0, двумя HDMI 2.1 и двумя DisplayPort, а также слотом для карты памяти microSD. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ обойдется в 910 долларов, а топовая – в 4400 долларов. Также были представлены мини-ПК Moonstone R5 и R7 на базе чипов Ryzen 5 7535U и Ryzen 7 7735U по цене от 700 и 840 долларов соответственно.