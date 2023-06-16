Представлен мини-ПК Simply NUC Moonstone R9

Компания Simply NUC пополнила ассортимент компактных ПК моделью Moonstone R9 (CBM3r9MS), которая получила корпус с форм-фактором 4х4 и размерами 117:112:54 мм.

Новинка также характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 9 7940HS с тактовой частотой до 5,2 ГГц и мощной графикой Radeon 780M, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, до двух твердотельным накопителей вместимостью по 8 ТБ, одним разъемом USB4, тремя портами USB-C 3.2, одним USB 2.0, двумя HDMI 2.1 и двумя DisplayPort, а также слотом для карты памяти microSD. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ обойдется в 910 долларов, а топовая – в 4400 долларов. Также были представлены мини-ПК Moonstone R5 и R7 на базе чипов Ryzen 5 7535U и Ryzen 7 7735U по цене от 700 и 840 долларов соответственно.
Обзор LIAN LI LANCOOL 205M Mesh. Сборка и тесты корпуса под …
Изучаемый сегодня корпус LIAN LI LANCOOL 205M Mesh выполнен в черном и белом вариантах исполнения. Поддер…
Новые мини-ПК получат APU Ryzen 9 7940H…
Издание WCCF поделилось подробностями о новых компактных ПК от Minisforum, GMKtech, ASUS, Morefine, Mache…
Представлен компактный корпус Thermaltake The Tower 200 Mini…
Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью The Tower 200 Mini, которая пред…
Представлен мини-ПК Simply NUC Moonstone R9…
Компания Simply NUC пополнила ассортимент компактных ПК моделью Moonstone R9 (CBM3r9MS), которая получил…
Представлен мини-ПК Zotac Zbox CI337…
Компания Zotac представила компактный ПК Zbox CI337 nano, который получил пассивную систему охлаждения. П…
Обновленный ноутбук Mediaworkstations a-X2P весит 25 кг…
Компания Mediaworkstations представила обновленную версию ноутбука a-X2P, масса которой составляет 25 кг …
Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок…
Ранее мы проводили тестирование игровой периферии под брендом GMNG, сегодня продолжая изучение рассмотрим…
Мини-ПК Topton M6S получил 12 ГБ ОЗУ …
Компания Topton пополнила ассортимент компактных ПК моделью M6S, которая имеет размеры 72:72:45 мм. Компь…
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400
Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнениемОбзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением
Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполненияОбзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения
Обзор Jonsbo VR3. Корпус Mini-ITX для мощной игровой сборкиОбзор Jonsbo VR3. Корпус Mini-ITX для мощной игровой сборки
Обзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентовОбзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor