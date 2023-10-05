Представлен мини-ПК Simply NUC Zircon

Компания Simply NUC пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Zircon, которая получила корпус с размерами 125:112:44 мм. Новинка также характеризуется 4-ядерным 15-ваттным процессором Intel N95 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером UHD Graphics, компактным блоком питания мощностью 36 Вт, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти DDR4-3200 суммарным объемом 32 ГБ, одним M.2 2280 для твердотельного накопителя, портом Ethernet 2,5 Гбит/с и поддержкой одновременного подключения трёх мониторов с разрешением 4К. Базовая комплектация с 8 ГБ ОЗУ и SSD вместимостью 256 ГБ обойдется в 200 долларов.

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