Представлен мини-ПК Zotac ZBox Magnus EN173080C

Компания Zotac представила мини-ПК ZBox Magnus EN173080C, который получил корпус с габаритами 210:203:62,2 мм и объемом 2,6 л. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Intel Core i7-11800H, дискретной мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 ГБ памяти и лимитом мощности 150 Вт, двумя слотами для модулей оперативной памяти, возможностью разместить один 2,5-дюймовый жесткий диск и два твердотельных накопителя формата M.2, пятью разъемами USB 3.1 и одним USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, двумя интерфейсами HDMI, двумя DisplayPort и двумя RJ45, а также слотом для карты памяти SD и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.