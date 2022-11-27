Представлен мини-ПК Zotac Zbox CI6x7

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью Zbox CI6x7 nano, которая может похвастаться отличной мощностью и при этом пассивной системой охлаждения. Новинку оснастили чипами Alder Lake ( Core i3-1220P, Core i5-1240P и 10-ядерный Core i7-1260P), габаритами 204:129:68 мм, слотами для двух твердотельных накопителей формата M.2, одного 2,5-дюймового накопителя, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, четырьмя интерфейсами USB 3.1, по одному USB 2.0, Thunderbolt 4, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, двумя разъемами RJ45, блоком питания мощностью 65 Вт, который подключается через разъем USB-C, а также возможностью питания от внешнего аккумулятора. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.