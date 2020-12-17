Представлен мини-ноутбук OneGx1 Pro на Intel Tiger Lake

One Netbook представил мини-ноутбук OneGx1 Pro, который позиционируется как портативная игровая консоль. Новинка характеризуется 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и поддержкой сенсорного ввода, дополнительными игровыми контроллерами, клавиатурой с подсветкой, 4-ядерным процессором Core i7-1160G7 с тактовой частотой до 4,4 ГГц и графикой Intel Iris Xe Graphics, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth, опциональным модулем 4G или 5G, интерфейсами Thunderbolt 4 (USB Type-C), USB 3.0 Type-A, micro HDMI, 3,5-мм разъемом и аккумулятором на 12 000 мАч. Цена ноутбука составляет 1360 долларов.