Представлен миниатюрный ноутбук-трансформер CHUWI MiniBook с 8-дюймовым IPS-экраном и ОС Widows 10 Home. Разрешение сенсорного экрана составляет 1920 на 1200 пикселей. В основе устройства лежит чип Intel Core M3-8100y. Сообщается, что благодаря возможности вращения крышки на 360 градусов устройство можно использовать в качестве планшета. Аккумулятор у планшета равен 3500 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac/b/g/n и 2-Мп камера. О стоимости гаджета пока не сообщается.