Представлен мощный мини-ПК Minisforum EM680

Компания Minisforum пополнила ассортимент очень компактных ПК очередной любопытной новинкой – модель EM680 имеет размеры 80:80:43 мм и объем 250 мл. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 6800U с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графическим адаптером Radeon 680M, производительность которого выше, чем платформа в игровой консоли Steam Deck, 16 или 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-6400, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ, активной системой охлаждения, двумя интерфейсами USB4 с возможностью подключения внешней видеокарты, тремя портами USB 3.2, слотом для microSD, разъемом HDMI, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetoot 5.3. Базовая конфигурация компьютера обойдется в 400 долларов.